Женсоветам военных гарнизонов Мурманской области представили программу VI конференции «Звезда Севера»

Руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис представила программу шестой образовательной конференции «Звезда Севера» для жён военнослужащих и жительниц ЗАТО. На встрече присутствовали активистки женских советов военных гарнизонов региона и выпускницы образовательной программы «Женщина-лидер. Флотские города» проектов Единого волонтёрского центра и Мастерской управления «Сенеж».

В этом году образовательная конференция «Звезда Севера» пройдёт 1 марта на новой площадке – в Мурманской областной филармонии. Порядка 1000 женщин, жен военнослужащих и участников СВО и женщин-военнослужащих со всей области, посетят лекции и мастер-классы от федеральных и региональных экспертов.

«В этом году конференция «Звезда Севера» стала полноценной всероссийской конференцией. Впервые у нас будут специальные гости – представители городов всех флотов нашей страны. Это девушки из Севастополя, Камчатского края и Калининградской области, которые запустили на территории своих регионов конференции – аналоги «Звезды Севера». Поэтому «наша конференция по теме, ценностям, направлениям, объединяет всю нашу страну, и по запросам участниц мы формируем темы лекций», – рассказала Евгения Чибис.

Одним из спикеров шестой «Звезды Севера» станет креативный продюсер семейного шоу «Богатыри»» Наталья Локтева, которая расскажет о том, как эффективно совмещать семью и работу. Спикер из Калмыкии, жена офицера и участница Евразийского женского форума Дельгир Сарангова, расскажет на своём примере, как можно вывести семейный бизнес на международный уровень. Директор по бизнес-коммуникациям компании «Озон» Мария Заикина поговорит с участницами о маркет-плейсах и их новых возможностях. В этом году на конференции представлена линейка лекций от мужчин на практические темы, посвященные правилам здорового питания, озеленению дома и даже сервису автомобиля.

Кроме того, на конференции амбассадоры «Звезды Севера» расскажут гостям о том, как можно присоединиться к разработанным ими социальным и бизнес-проектам в Мурманске, Североморске, ЗАТО Александровск и других городах.

«Для каждой участницы наша конференция – это «окно возможностей», где можно найти своих людей по интересам, увидеть новые направления для развития. После нашего проекта девушки идут учиться, чтобы развиваться в разных направлениях, они находят друзей и партнеров. За шесть лет мы видим эти результаты и гордимся ими», – отметила Евгения Чибис.

Помимо образовательной программы участниц «Звезды Севера» ждёт фестиваль красоты с показами модных коллекций от мурманских модельеров, ярмаркой мастеров ювелирного дела, экспозицией «Мир камня» из Санкт-Петербурга и праздничным концертом.

Подробную информацию о проекте, фотографии и видеоотчеты можно посмотреть в группе проекта.

Как отмечает Единый волонтёрский центр Мурманской области, за 5 лет проведения проекта более 70 тысяч женщин прошли более 100 лекций и тренингов в разных форматах, в том числе онлайн. Участники образовательных программ основали собственные проекты, среди которых: программа психологической трансформации «Другая», «Заполярный офицерский бал», сеть мини-фитнес-клубов «Малина» в закрытых городах, проект в поддержку женщин с онкологией, женский клуб «Полярная Звезда», молодежная конференция для жителей ЗАТО «Ты можешь!».

В 2023 году проект получил продолжение на Черноморском, Балтийском и Тихоокеанском флоте. В Севастополе, Петропавловске-Камчатском и Калининграде прошли свои образовательные конференции, получившие названия: «Черноморская звезда», «Балтийская звезда» и «Тихоокеанская звезда». В конференциях приняли участие более 3000 человек.

Конференция «Звезда Севера» — одно из значимых событий в рамках проекта Совета Евразийского женского форума «Женщины и их роль в развитии флотских городов». Мероприятие проходит при поддержке Северного флота ВМФ России и правительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/