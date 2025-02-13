Курс евро грохнулся почти на 3,09 рубля, доллар просел почти на 3,02 рубляАндрей Чибис проводит очередную «прямую линию» в субботу
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)13.02.25 15:00

Женсоветам военных гарнизонов Мурманской области представили программу VI конференции «Звезда Севера»

Руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис представила программу шестой образовательной конференции «Звезда Севера» для жён военнослужащих и жительниц ЗАТО. На встрече присутствовали активистки женских советов военных гарнизонов региона и выпускницы образовательной программы «Женщина-лидер. Флотские города» проектов Единого волонтёрского центра и Мастерской управления «Сенеж».

В этом году образовательная конференция «Звезда Севера» пройдёт 1 марта на новой площадке – в Мурманской областной филармонии. Порядка 1000 женщин, жен военнослужащих и участников СВО и женщин-военнослужащих со всей области, посетят лекции и мастер-классы от федеральных и региональных экспертов.

«В этом году конференция «Звезда Севера» стала полноценной всероссийской конференцией. Впервые у нас будут специальные гости – представители городов всех флотов нашей страны. Это девушки из Севастополя, Камчатского края и Калининградской области, которые запустили на территории своих регионов конференции – аналоги «Звезды Севера». Поэтому «наша конференция по теме, ценностям, направлениям, объединяет всю нашу страну, и по запросам участниц мы формируем темы лекций», – рассказала Евгения Чибис.

Одним из спикеров шестой «Звезды Севера» станет креативный продюсер семейного шоу «Богатыри»» Наталья Локтева, которая расскажет о том, как эффективно совмещать семью и работу. Спикер из Калмыкии, жена офицера и участница Евразийского женского форума Дельгир Сарангова, расскажет на своём примере, как можно вывести семейный бизнес на международный уровень. Директор по бизнес-коммуникациям компании «Озон» Мария Заикина поговорит с участницами о маркет-плейсах и их новых возможностях. В этом году на конференции представлена линейка лекций от мужчин на практические темы, посвященные правилам здорового питания, озеленению дома и даже сервису автомобиля.

Кроме того, на конференции амбассадоры «Звезды Севера» расскажут гостям о том, как можно присоединиться к разработанным ими социальным и бизнес-проектам в Мурманске, Североморске, ЗАТО Александровск и других городах.

«Для каждой участницы наша конференция – это «окно возможностей», где можно найти своих людей по интересам, увидеть новые направления для развития. После нашего проекта девушки идут учиться, чтобы развиваться в разных направлениях, они находят друзей и партнеров. За шесть лет мы видим эти результаты и гордимся ими», – отметила Евгения Чибис.

Помимо образовательной программы участниц «Звезды Севера» ждёт фестиваль красоты с показами модных коллекций от мурманских модельеров, ярмаркой мастеров ювелирного дела, экспозицией «Мир камня» из Санкт-Петербурга и праздничным концертом.

Подробную информацию о проекте, фотографии и видеоотчеты можно посмотреть в группе проекта.

Как отмечает Единый волонтёрский центр Мурманской области, за 5 лет проведения проекта более 70 тысяч женщин прошли более 100 лекций и тренингов в разных форматах, в том числе онлайн. Участники образовательных программ основали собственные проекты, среди которых: программа психологической трансформации «Другая», «Заполярный офицерский бал», сеть мини-фитнес-клубов «Малина» в закрытых городах, проект в поддержку женщин с онкологией, женский клуб «Полярная Звезда», молодежная конференция для жителей ЗАТО «Ты можешь!».

В 2023 году проект получил продолжение на Черноморском, Балтийском и Тихоокеанском флоте. В Севастополе, Петропавловске-Камчатском и Калининграде прошли свои образовательные конференции, получившие названия: «Черноморская звезда», «Балтийская звезда» и «Тихоокеанская звезда».  В конференциях приняли участие более 3000 человек.

Конференция «Звезда Севера» — одно из значимых событий в рамках проекта Совета Евразийского женского форума «Женщины и их роль в развитии флотских городов». Мероприятие проходит при поддержке Северного флота ВМФ России и правительства Мурманской области. 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что происходит в мурманской ИТ-сфере и можно ли еще стать успешным айтишником? Обзор индустрии по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, куда пропали дополнительные выходные за 23 февраля и 8 марта в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)До свадьбы подарки на День влюбленных дороже-PRO Валюту (16+)Курс евро грохнулся почти на 3,09 рубля, доллар просел почти на 3,02 рубля-PRO Энергетику (18+)Правительство Мурманской области содействует выработке комплексного решения по снижению затрат на технологическое присоединение крупных инвестиционных проектов-PRO ЖКХ (18+)Выросло число обращений в январе 2025 года к мурманскому регоператору-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика