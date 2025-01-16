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Мурманская область. Арктика (16+)16.01.25 18:00

Жёны чаще радуются карьерным успехам мужей, чем мужья — карьерным успехам своей половинки

Мужчины чаще женщин считают, что их карьера складывается удачнее, и реже позитивно воспринимают успехи своей второй половины. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие 2500 экономически активных граждане из всех округов страны, состоящих в браке или отношениях.

Мужчины, состоящие в браке или отношениях, чаще отмечают, что их карьера складывается успешнее (26% против 17% женщин). Каждая четвертая женщина уверена в том, что её партнер достиг больших результатов в продвижении по службе. 15% мужей признали, что карьера их жен развивается быстрее. Одинаково успешными в паре считают себя 27% мужчин и 23% женщин.

Среди тех, чья карьера складывается менее успешно, положительно оценивают достижения своей второй половины чаще женщины (73% против 66% мужчин). Мужчины вообще не признавались в отрицательных эмоциях к более удачливым подругам, среди представителей сильного пола больше тех, кто охарактеризовал свое отношение как нейтральное. Каждая двадцатая женщина негативно настроена к карьерному продвижению своего партнера: «Вся домашняя работа и забота о детях — на мне»; «Я не феминистка, но как можно положительно относиться к неравноправию?!».

Как оценивают поведение второй половины более успешные в карьере россияне? Мужчины чаще женщин указывали на то, что вторая половина воспринимает их успех положительно (66% против 53%), а более успешные представительницы слабого пола — что вторая половина относится к их карьерному росту скорее нейтрально.

Время проведения опроса: 9 декабря 2024 года — 9 января 2025 года.

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