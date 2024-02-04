«Жёны героев», или Портреты без подписи

2 февраля, в День воинской славы, в Выставочном зале города Мурманска прошла презентация выставки «Жёны героев». Присутствующие познакомились с каждым из 19 портретов сильных женщин, чьи близкие люди отправились исполнять воинский долг.

Как сообщает администрация города Мурманска, в концертной программе перед гостями выступили детские творческие коллективы города, а также руководитель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Мурманской области Жанна Макарова.

Фотопроект «Жены героев», родившийся в Самаре чуть более года назад, уже обошёл большинство российских регионов. Супруги военнослужащих предстают на портретах в мундирах своих мужей. Это фотоистории о красоте, вере, стойкости и самоотверженности.

Посетить выставку может каждый желающий до 14 февраля.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26635&page=1