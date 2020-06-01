Жёны мотострелков Северного флота провели субботник в Печенге

Женсовет отдельной мотострелковой бригады вышел на субботник и очистил детские площадки в гарнизоне, в рамках акции приуроченной к Международному дню детей – «Нашим детям – чистые площадки!».

Командование бригады оказало помощь, выделив расчёт роты РХБЗ с техникой - АРС -14.

В стороне не осталась и сильная половина семей. В посёлках Печенга и 19-км после продолжительной зимы были приведены в порядок детские площадки, убран мусор и очищена придомовая территория.