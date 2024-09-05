Жёны военнослужащих презентовали губернатору Андрею Чибису проекты, направленные на улучшение качества жизни в ЗАТО и военных гарнизонах

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с авторами социальных инициатив, разработанных в рамках образовательной программы «Женщина – лидер. Флотские города» и возможных к реализации на территориях ЗАТО и военных гарнизонов Северного флота.

Идея создания специального потока образовательной программы «Женщина – лидер. Флотские города» появилась благодаря реализации в Мурманской области проекта «Звезда Севера» Единого волонтёрского центра и инициативе её руководителя – Евгении Чибис. Напомним, проект «Звезда Севера» – конференция, в ходе которой эксперты в области психологии, медицины, спорта, креативных индустрий помогают женщинам, которые в большинстве своём являются жёнами военнослужащих, жительницами ЗАТО, преодолеть внутренние барьеры и развиваться.

«Здорово, что проект, зародившийся пять лет назад, вырос в настоящее движение. Я, как вам и обещал, готов подробнее познакомиться с вашими проектами, которые, я уверен, будут приносить пользу обществу, в том числе военнослужащим и их семьям, которые живут в заполярных гарнизонах», – сказал Андрей Чибис, открывая встречу.

Проект «Женщина – лидер. Флотские города» был запущен мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в апреле 2024 года.

«Наши участницы – это жительницы флотских городов Мурманской области, представительницы Северного флота. Я уверена, что именно женщины лучше знают, что им нужно в своих городах. Получив дополнительное образование, прокачав свои навыки, они сейчас выступают как женщины – лидеры, как женщины социальных изменений. По итогам обучения они готовы представить свои социальные инициативы, которые, я уверена, сделают жизнь в наших небольших посёлках и городах лучше», – рассказала руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

В ходе встречи губернатору Андрею Чибису было представлено 14 социальных проектов.

Среди них – проект «МедиаБриллианты флотских городов» по развитию медиаграмотности женщин флотских городов. Проект представляет собой серию мероприятий по содействию создания качественного контента, который будет способствовать позитивному имиджу профессии военного, семей военнослужащих. Итоговый результат – проведение финального мероприятия в формате телепередачи, где участницы расскажут о героинях нашего времени, живущих во флотских городах, как о нравственном ориентире для современного общества.

Глава региона отметил важность проекта, подчеркнув, что медийную грамотность было бы эффективнее совмещать с историями о подвигах наших военнослужащих, в том числе тех, которые в настоящее время защищают интересы Отечества в ходе проведения специальной военной операции.

«Мы обязаны сохранить историю подвигов наших Героев, чтобы это была база, на основе которой потом будут писать книги, кино снимать и так далее. И это очень важно», – подчеркнул глава региона.

Также в числе инициатив – проекты, направленные на экологическое просвещение, организацию досуга жителей флотских городов, проведение мастер-классов, туристических, спортивных и культурных мероприятий и другие.

В завершении встречи губернатор Андрей Чибис поблагодарил северянок за полезные инициативы, отметив, что создание комфортных условий в военных городках также является приоритетной задачей правительства Мурманской области, в том числе в рамках плана «На Севере – жить» и программы реновации ЗАТО, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/