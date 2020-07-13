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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.20 12:30

Жёсткий контроль за реализацией проектов благоустройства в Мурманской области установлен на всех уровнях

В 25 муниципалитетах Мурманской области начались работы по благоустройству дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Темпы еженедельно увеличиваются, но в некоторых населенных пунктах есть отставания. Так, в городском поселении Кильдинстрой подрядчику выдано предупреждение об одностороннем расторжении контракта. Об этом в ходе оперативного совещания, которое сегодня провел губернатор, доложил министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Михаил Кудряшов.

Как подчеркнул глава региона, жёсткий контроль за реализацией проектов благоустройства в Мурманской области установлен на всех уровнях.

«Муниципальные заказчики должны ежедневно находиться на объектах и о каждом проблемном моменте незамедлительно сообщать в профильное министерство для своевременного решения. Сроки ни одному подрядчику продлевать не будем. Всем, кто допустит срывы показателей, я обещаю «черный список». Не надо питать иллюзий, 1 октября – крайний срок для всех», – предупредил губернатор.

К благоустройству общественных территорий в Мурманской области приступили 10 из 10 муниципальных образований. Общий процент выполнения составляет порядка 35%. В Оленегорске и Верхнетуломском уже завершаются работы на двух небольших территориях.

Как сообщил профильный министр Михаил Кудряшов, на прошлой неделе совместно с заместителем губернатора Оксаной Астаховой состоялись выездные рабочие совещания на проблемных объектах – победителях Всероссийского конкурса по благоустройству малых городов и исторических поселений, где зафиксировано отставание.

«В ближайшее время будут составлены подробные посуточные графики, соблюдение которых будет контролировать заказчик и министерство. В случае нарушения сроков последуют штрафные санкции. Продолжения строительных работ после октября в соответствии с погодными условиями не будет», – отметил министр градостроительства и благоустройства Михаил Кудряшов.

По словам руководителя ведомства, подрядные организации в ближайшие дни должны нарастить темпы работ и увеличить численность техники и людей на объектах.

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