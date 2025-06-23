Жильцы дома №43 по проспекту Героев-североморцев Мурманска выразили недовольство качеством уборки общественных пространств

Еженедельно в областном центре проходят традиционные встречи начальников управлений административных округов с мурманчанами.

На прошлой неделе темой встречи начальника управления Октябрьского округа Елены Ширшовой и депутата Совета депутатов города Мурманска Сергея Тяна с жителями дома №47 по улице Папанина стало состояние лестниц, расположенных на улицах Папанина, Челюскинцев и Кильдинской. Обращения по поводу необходимости надлежащего содержания лестниц, проезда и опорной стены направлены в ответственную организацию.

На встрече с начальником управления Ленинского округа Андреем Костиным жильцы дома №25 по улице Алексея Хлобыстова выразили благодарность управляющей компании за качественное обслуживание и ремонт подъезда, а также обратились с просьбой завезти грунт для озеленения территории. Мурманчане интересовались сроками проведения ямочного ремонта проезда и просили включить дом №2/5 по улице Свердлова в краткосрочный план капитального ремонта.

Жильцы дома №43 по проспекту Героев-североморцев выразили недовольство качеством уборки общественных пространств, наличием песчано-грунтовых наносов, громкой работой дорожной техники в ночное время и некачественной уборкой подъездов и дворов. Кроме того, они попросили отремонтировать подъезды.

В Первомайском округе начальник управления Александр Боянжу обсудил с жильцами дома №26 по улице Капитана Орликовой необходимость закраски несанкционированных надписей на фасаде дома и возможность дополнительного озеленения и ограждения зелёной зоны.

Все обращения находятся на контроле или оперативно решены. На этой неделе по просьбе жителей дома №25 по улице Аскольдовцев начались работы по установке ограждения зелёной зоны.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30253&page=1