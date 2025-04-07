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Мурманская область. Арктика (16+)07.04.25 15:30

Жильцы дома №65 по проспекту Героев-североморцев на встрече выразили недовольство работой управляющей организации

По поручению главы города Мурманска Юрия Сердечкина представители административных округов еженедельно проводят выездные встречи с жителями.

Так, на прошлой неделе на встрече с заместителем начальника управления Октябрьского административного округа Виктором Соколовым жильцы дома №8/2 по ул. Карла Маркса выразили обеспокоенность состоянием придомовой территории, свободным доступом к вводному распределительному устройству в подвальном помещении и провисающим электрическим кабелем во дворе. Кроме того, они попросили провести ревизию сетей газоснабжения и покрасить внешний газопровод. Также гражданам была предоставлена консультация по вопросу перепланировки подвального помещения в доме.

В Первомайском округе начальник управления Александр Боянжу и депутат Совета депутатов города Мурманска Андрей Шишко пообщались с жильцами дома №34 по ул. Генерала Щербакова. Были подняты вопросы плохой уборки территории в зимний период, несвоевременного вывоза мусора, а также необходимости ремонта канализации.

Жильцы дома №65 по проспекту Героев-североморцев на встрече с начальником управления Ленинского административного округа Андреем Костиным выразили недовольство работой управляющей организации, рассказали о наличии грибка в квартирах и негерметичности межпанельных швов. Одной из тем диалога стало подтопление придомовой территории, которое в этом году усилилось из-за таяния складируемого снега. Мурманчане отметили необходимость ремонта кровли, подъездов и входных групп, а также подвала. Кроме того, жильцы попросили провести дератизацию, восстановить сломанную скамейку, которая пострадала после механической уборки двора, и установить светильники с датчиками движения на лестничных клетках.

На встрече Андрей Костин рассказал жителям о том, как сменить управляющую компанию, и получил благодарность за уже оказанную помощь в благоустройстве двора.

Все обращения взяты на контроль или решаются в оперативном порядке. Так, на прошедшей неделе была приведена в порядок придомовая территория дома №28/2 по ул. Алексея Хлобыстова.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29704&page=1

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