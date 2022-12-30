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Мурманская область. Арктика (16+)30.12.22 10:45

Жильцы воспользовались субсидией, а Фонд капитального ремонта в короткие сроки заменил водонагреватель в жилом доме в Мурманске

5 декабря 2022 года Фондом капитального ремонта Мурманской области был заключен контракт на замену водоподогревателя в доме №37 по улице Академика Книповича в Мурманске. Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем подрядной организацией ООО «Гранд Электро» были произведены в кратчайшие сроки, и уже 28 декабря в квартирах северян появилась горячая вода.

«В этом году нам была выделена субсидия правительства Мурманской области, благодаря которой данный многоквартирный дом попал в краткосрочный план программы капитального ремонта. При расчёте 50% – средства собственников, которые собирает управляющая организация и единоразово выплачивает нам, и 50% – субсидия правительства Мурманской области. Отдельного внимания также заслуживает инициативность собственников этого дома, которые самостоятельно обратились в Фонд», – пояснила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, к сожалению, только один многоквартирный дом воспользовался данной субсидией. Однако благодаря этому, Фонду капитального ремонта удалось установить водоподогреватель в достаточно короткие сроки. В дополнительном порядке будет проверена необходимая документация, после чего состоится процедура завершения приемки работ.

«Это прекрасный подарок для жильцов данного дома. Хочется отдельно поблагодарить Фонд капитального ремонта и министерство строительства Мурманской области за то, что они откликнулись на обращение жильцов и наши просьбы. Надеюсь, в дальнейшем такие вопросы будут решаться так же быстро, а главное в радость и удовольствие жителей нашего региона», – сообщил депутат Мурманской областной Думы Роман Пономарев.

Замена водоподогревателя состоялась благодаря инициативе жильцов дома, которые самостоятельно инициировали собрание, на котором решили обратиться за помощью в Фонд капитального ремонта.

«Большое спасибо от меня лично и от всех жильцов! Я очень рада, что нам так быстро помогли. Вода теперь есть, люди рады!» – передала благодарности Марина Ковалева.

Как сообщает региональное Министерство строительства, субсидия правительства Мурманской области на проектно-сметную документацию и строительно-монтажные работы по замене водоподогревателя в этом доме составила 710 тысяч рублей.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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