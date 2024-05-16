«Жильё и городская среда»: в Мурманске началась реализация президентского нацпроекта

В 2024 году областном центре запланирован ремонт девяти придомовых территорий многоквартирных домов и благоустройство двух общественных территорий — возле Семёновского озера с возведением нового «Домика моржей» (2-й этап) и сквера по просп. Героев-североморцев, 33а.

Работы проводятся в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».

Ремонт дворов будет проведен по адресам: ул. Старостина, 1, 3, 5, 7; ул. Капитана Маклакова, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; просп. Кирова, 33, 35, 37, 39; пр. Связи, 3; ул. Полярные Зори, 49 корп. 2; ул. Полярные Зори, 20, ул. Академика Книповича, 22, 24; ул. Гвардейская, 9а; ул. Академика Книповича, 19; ул. Радищева, 14 корп. 1.

В начале мая подрядные организации приступили к работам на 8 придомовых территориях.

Как сообщает администрация города Мурманска, всего в этом году работы по благоустройству дворовых территорий, прилегающих к 66 многоквартирным домам, пройдут в 17 муниципалитетах Мурманской области. За последние 5 лет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» в регионе благоустроено 147 общественных пространств, обновлено 995 дворов.

Кроме того, у жителей Мурманской области сохраняется высокий запрос на создание и обустройство детских и спортивных комплексов, благоустройство общественных территорий, которые бы находились в пешей доступности от дома.

— Также в рамках проекта «Наш Мурманск» обустроим в областном центре детские и спортивные площадки, — отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27364&page=1