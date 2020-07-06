Жильё в Мурманской области строят, но только индивидуальные застройщики

Как сообщает Мурманскстат, объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в январе–мае текущего года в Мурманской области составил 31793,6 млн рублей или 141,7% к соответствующему периоду предыдущего года, в мае 2020 года – 3333,7 млн рублей, или 41,7%.

Во II квартале этого года 76% руководителей строительных организаций охарактеризовали экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную» (в I квартале 2020 года – 79%). Средний уровень использования производственных мощностей в строительстве составил 63% (в предыдущем квартале – 61%), средняя обеспеченность заказами и финансированием – 4 месяца.

За пять первых месяцев 2020 года в Мурманской области введено в эксплуатацию (в установленном порядке) 72 дома общей площадью жилых помещений 9,1 тысячи кв. метров (всё – индивидуальными застройщиками за счёт собственных и привлечённых средств).