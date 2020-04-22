Жилфонд и улично-дорожную сеть в Североморске начали обрабатывать специальным раствором для дезинфекции

Ответственные за санитарную обработку во флотской столице – компания «Чистый город». Дезинфекцию специалисты проводят с использованием специального оборудования, заказанного в Москве. Сейчас в работе – два ранца. Ещё четыре поступят в ближайшее время. Работают они в режиме автоматического и, если заряд закончится, механического распыления. Такой принцип работы ранцев позволяет равномерно наносить дезинфицирующее средство на поверхности.

Санитарной обработке подвергаются остановочные комплексы, пешеходные переходы, в том числе и подземные, скамейки, перила, тротуары – по маршруту движения общественного транспорта.

– Санобработка производится с помощью хлорного раствора, который компании безвозмездно предоставляет предприятие «Североморскводоканал». Дезраствор имеет небольшой срок хранения, поэтому распылять его необходимо оперативно. Как только позволят погодные условия, выведем на дороги поливомоечные машины и проведём санобработку проезжей части, - рассказал о ближайших планах главный инженер компании «Чистый город» Андрей Новиков.

Дезинфекция дорог пройдёт в городе и в посёлках ЗАТО. Что касается периодичности санитарной обработки на улицах, она будет проводиться регулярно до снятия ограничительных мер.