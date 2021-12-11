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Мурманская область. Арктика (16+)11.12.21 17:00

Жилища многодетных семей Мурманской области в 2021 году оснащаются пожарными извещателями

За прошедший период 2021 года в Мурманской области не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций регионального и муниципального масштаба. Таков основной положительный результат работы Мурманской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Итоги года и планы на будущее стали предметом обсуждения на сборе терсистемы РСЧС, прошедшем 10 декабря под председательством губернатора Андрея Чибиса.

Мероприятие началось с торжественной части. Ряд сотрудников ГОКУ «Управление по делам гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области» получили Благодарственные письма губернатора. Глава ГУ МЧС по Мурманской области Руслан Назаров вручил ведомственные награды северянам, принявшим активное участие в обеспечении безопасности населения, непосредственной ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасении людей.

Андрей Чибис поблагодарил всех участников деятельности территориальной подсистемы РСЧС за доблестную службу.

«Это и спасатели, и пожарные, и наши региональные подразделения, и сотрудники федерального МЧС. Для нас вопрос безопасности людей является одним из ключевых приоритетов. В этом году, несмотря на пандемию, мы избежали каких-то ситуаций чрезвычайного характера крупного масштаба. И в целом система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Мурманской области работает слаженно и эффективно. Это показали и прошедшие осенью Арктические учения. Хочу пожелать всем, конечно, здоровья и поменьше риска!» – подчеркнул губернатор.

Глава региона особо отметил продолжающееся обновление материально-технической базы терсистемы. В 2021 году в область поступили 12 новых единиц техники, в том числе пожарные автомобили и вездеходы для спасателей.

«Мы продолжим инвестировать в спасательную службу, делать её ещё более боеспособной и стараться делать так, чтобы сотрудники ни в чём не нуждались, постоянно происходило обновление техники, связи и других средств», – сказал Андрей Чибис.

Как отметил начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров, терсистема РСЧС в уходящем году показала хорошие результаты работы. 2021 год отмечен самыми низкими показателями по числу пожаров за последние 10 лет. Несмотря на рост туристического потока, объём поисково-спасательных работ снижается, поскольку организованные тургруппы всё чаще предпочитают не рисковать и заранее регистрироваться в спасательных службах. Практически без происшествий в области прошли весенний паводок и летний пожароопасный сезон.

Глава ГУ МЧС также сделал акцент на укреплении инфраструктуры безопасности. Так, впервые за многие десятилетия в Умбе введена в эксплуатацию новая пожарная часть.

На обеспечение безопасности населения в регионе выделяются значительные средства. Один из самых ярких примеров – оснащение жилых помещений многодетных семей, проживающих в сельской местности в деревянном жилфонде, датчиками дыма. Если в прошлом году было установлено 242 датчика на общую сумму 52 тысячи рублей, то в 2021-м по инициативе губернатора Андрея Чибиса и благодаря работе, проведённой региональным Минсоцразвития, на эти цели выделено 1 млн 250 тысяч рублей. До конца года пожарными извещателями будут оснащены жилища 1250 многодетных семей – в среднем по 4 датчика на помещение. В 2022 году на аналогичные работы в бюджете области заложено 1 млн 500 тысяч рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,  в планах на грядущий год – дооснащение всех муниципальных и региональных спасательных подразделений современной вездеходной техникой. Кроме того, с 1 января 2023 года в Мурманске будет размещено авиазвено МЧС России в составе двух вертолётов Ми-8 в арктическом исполнении.

 

 Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430761/#&gid=1&pid=2

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