Жилищникам приходится усиленно поработать

Сегодня в управлении Октябрьского административного округа прошло очередное заседание оперативного штаба по контролю за работой управляющих компаний.

– С начала 2020 года специалистами округа обследовано 1 536 адресов, – отметил депутат Совета депутатов города Мурманска Артём Кузьмин. – На мой взгляд, ситуация с уборкой дворов улучшается. Но ещё есть, над чем работать.

По результатам последнего рейда основные нарушения касались очистки кровель многоквартирных домов, механизированной уборки придомовых территорий и подсыпки дорожек противогололедными материалами. Больше всего замечаний к управляющим компаниям «Буревестник», «Первая УК» и «Северный город».

– На этой неделе жилищникам пришлось снова усиленно поработать — устраняли последствия недавних снегопадов, – рассказал начальник отдела по взаимодействовать со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления Октябрьского административного округа города Мурманска Павел Воронин. – Было много жалоб от регионального оператора на плохую очистку подъездных путей к контейнерным площадкам. Также представителям управляющих компаний рекомендовано усилить работу по вывозу снега с дворовых территорий и начать подготовку к предстоящему паводку.