Жилищно-коммунальную инфраструктуру Кольского района активно готовят к предстоящей зиме

Областная комиссия по подготовке региона к осенне-зимнему периоду под руководством первого заместителя министра энергетики и ЖКХ региона Сергея Лупанского продолжает работу. В фокусе внимания – коммунальная инфраструктура Кольского района.

Одним из первых объектов для посещения стала мазутная котельная, а также модульные электрические котельные в Териберке. Там ведутся работы по чистке тепловых камер, ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры котельной и тепловых сетей.

В рамках подготовки к зиме на котельной в Коле проводятся плановые работы по ремонту водогрейного котла и замене газоплотной перегородки парового котла.

В Молочном и Мурмашах обследованы мазутные котельные. Уровень готовности составляет 70%.

Также в Мурмашах на ул. Энергетиков комиссия осмотрела участок сети теплоснабжения. Работы ведутся за счёт средств субсидии из областного бюджета.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, в Верхнетуломском ведутся работы по подготовке мазутной котельной, энергетикам предстоит замена нижнего пояса мазутного резервуара. Гидравлические испытания тепловых сетей прошли без единого порыва.

По итогам поездки Сергей Лупанский высоко оценил темпы подготовки Кольского района к предстоящей зиме, отдельно отметив объекты АО «МЭС».

Фото: https://gov-murman.ru