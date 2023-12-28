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Мурманская область. Арктика (16+)28.12.23 10:15

Жилой комплекс из четырёх многоквартирных домов появится в Мурманске на улице Кирпичной

В отношении двух зданий получено разрешение на строительство и начата подготовка строительной площадки.

В новые квартиры планируется переселить в том числе жителей Зеленоборского, которые проживают в аварийном фонде.

Для удобства мурманчан жилой комплекс будет иметь единое дворовое пространство «Двор без машин». Проектная документация получила положительное заключение экспертизы.

Исполняющий обязанности министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков сообщил, что застройщику предоставлены земельные участки, находящиеся в собственности региона. 

«Согласно проектной документации, здесь будет благоустроенная дворовая территория. Рабочие высадят растения, разместят спортивные и детские площадки», – рассказал руководитель регионального Минстроя.

Напомним, сейчас на различных этапах строительства находятся дома в Мурманске, Умбе и Зеленоборском. 

Как сообщает региональное Министерство строительства, частными застройщиками в проезде Молодёжном в Мурманске планируется строительство дома из двух корпусов и ещё один дом будет построен на улице Шевченко. В них северяне смогут приобретать квартиры путём участия в долевом строительстве. 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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