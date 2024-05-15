Жим классический: в Мурманске завершился чемпионат и первенство региона по пауэрлифтингу

В Мурманске 11 и 12 мая провели чемпионат и первенство Мурманской области по пауэрлифтингу. Соревнования проходили на базе Мурманской областной спортивной школы. На протяжении двух дней порядка 100 спортсменов сражались за звание сильнейших в дисциплинах жим и жим классический.

В первенстве в жиме классическом, среди спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет, победу одержали Валерия Кравчук, София Ли, Олег Рыбка, Иван Гайворонский, Глеб Ездин, Данила Гостинцев, Дмитрий Колбасов, Рустам Гусейнов.

В первенстве в жиме классическом, в возрастной категории от 19 до 21 года, золотые медали завоевали Дарья Аглушевич, Элеонора Туфанова, Дмитрий Дёмин, Андрей Братин, Александр Андаев, Артём Тузилин, Матвей Парный.

В чемпионате в жиме лучший результат показали Анастасия Шалеева, Анна Гребенец, Дарья Аглушевич, Ирина Елизарова, Елена Гришина, Ростислав Малов, Максим Кутовой, Николай Кравченко, Александр Гороховский, Денис Радионов, Кирилл Мордасов.

В чемпионате в жиме классическом на первом месте Вероника Соколова, Анастасия Шалеева, Наталья Куликовская, Варвара Соловьёва, Дарья Аглушевич, Ирина Елизарова, Елена Гришина, Олег Рыбка, Иван Гайворонский, Дмитрий Кобзев, Дмитрий Третьяков, Роман Гаджигадаев, Денис Пилипенко, Евгений Антонян, Кирилл Мордасов.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в феврале этого года Кольское Заполярье впервые принимало у себя первенство России по пауэрлифтингу. Тогда Легкоатлетический манеж распахнул свои двери 176 силачам из разных регионов страны.

Фото: https://gov-murman.ru