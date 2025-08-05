Жить и работать на своей земле: программе «Гектар Арктики» в Мурманской области исполнилось 4 года

Четыре года назад на территории Мурманской области стартовала государственная программа безвозмездного предоставления земли «Гектар Арктики». На сегодня регион остаётся лидером по её реализации. Программа пользуется популярностью не только у жителей Кольского Заполярья – более 800 участников, получивших участки, проживают в других уголках страны.

Правительство Мурманской области оказывает активное содействие в освоении «гектаров»: можно получить сертификат на строительство дома по государственной программе «Свой дом в Арктике», а также воспользоваться льготной программой кредитования «Арктическая ипотека». Также в четырёх агломерациях «Гектара Арктики» проведена планировка территорий, а в агломерации «Поворот на Апатиты» уже присвоены наименования улицам – Арктическая, Черничная, Морошковая и Скалистая.

Программа «Гектар Арктики» демонстрирует активное развитие благодаря объединению ее участников. В Мурманской области ими создано четыре юридических лица, среди которых ТСН «Серебряная Сказка» с более чем 70 участниками. Такое объединение позволяет более эффективно осуществлять управление территориями и создавать инженерную инфраструктуру.

«Четыре года – это важный рубеж. Сейчас наступает самый ответственный момент: закон обязывает участников программы освоить свои «гектары» в течение 4,5 лет с момента их получения, чтобы впоследствии оформить их в собственность или аренду. Для большинства участников программы пришло время активизировать свои усилия по освоению участков, активнее вести строительство и развивать свои проекты», – отмечает министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина.

Получить свой «гектар» в собственность или аренду участники программы смогут после подтверждения его освоения, для чего нужно построить на участке объект недвижимости, затратить на освоение более 30 тысяч рублей, получить доход от использования «гектара» в таком же размере или начать вести на нём деятельность согласно выбранному виду использования участка.

Как отмечает Министерство имущественных отношений Мурманской области, передача «гектара» участнику программы не произойдёт автоматически только после его освоения необходимо направить уведомление и подтверждающие документы в уполномоченный орган с помощью личного кабинета ФИС «НаДальнийВосток.РФ».

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