Жить и работать в Мурманской области: губернатор встретился с участниками проекта «Курс на Север»

В Центре управления регионом губернатор Андрей Чибис провёл встречу с участниками проекта «Курс на Север» и активной молодёжью. Напомним, что кадровый проект по инициативе главы региона успешно реализуется в Кольском Заполярье с 2023 года, за это время в Мурманскую область переехали 711 человек. Благодаря действующим губернаторским программам для учителей, врачей и других специалистов Заполярье становится не просто местом работы, а настоящим домом для комфортной жизни всей семьи. Многие уже приняли решение остаться жить на Севере и планируют приобрести недвижимость в регионе.

Во встрече приняли участие заместитель губернатора Ольга Вовк, председатель комитета молодёжной политики Мария Чернышева и руководитель проекта «Курс на Север» Венера Кравченко. Одной из главных тем стали меры поддержки специалистов, в том числе при покупке жилья.

Во вступительном слове Андрей Чибис рассказал о значимых проектах нашего региона и возрождении жилищного строительства.

«Впервые за 30 лет в Мурманской области возрождается жилищное строительство. Огромное спасибо правительству и президенту Владимиру Путину за поддержку арктических регионов — именно здесь в 2023 году принималось решение о льготной «Арктической ипотеке». Благодаря этой поддержке у нас появились реальные механизмы для развития жилищного строительства», — сказал губернатор.

Глава региона рассказал о действующих мерах государственной поддержки: программах «Арктическая ипотека» и «Семейная ипотека», в том числе условиях их получения в моногородах. Также Андрей Чибис отметил, что в отличии от Санкт-Петербурга и Ленобласти в нашем регионе особенно востребованы двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры. Этот спрос отмечают сами застройщики.

В ходе живого диалога участники обсудили конкретные случаи оформления ипотеки, условия участия в программах и перспективы развития жилищного строительства в регионе. Губернатор также рассказал о дополнительных мерах поддержки: компенсации арендной платы для переехавших специалистов и программе «Свой дом в Арктике».

Важным вопросом стал поиск актуальной информации для покупки квартиры.

«Размещением информации на сторонних ресурсах занимается сам застройщик. Кроме того, все проекты можно подробно изучить на портале «Наш Север». Там собрана полная информация о новостройках, условиях арктической ипотеки под 2% и мерах поддержки в Мурманской области. Также QR-коды с ссылками на портал размещены на плакатах по всему городу», — ответил губернатор.

Ещё одной темой стало предоставление жилья молодым и востребованным специалистам. Глава региона подчеркнул, что работы в этом направлении активно ведутся.

«На Кирпичной улице мы достраиваем дом для предоставления в том числе в аренду востребованным специалистам. Уже приняты необходимые нормативные акты, которые позволят предоставлять льготную аренду не только врачам и учителям, но и уникальным специалистам, инженерам, ученым — всем, кто крайне важен и востребован для развития нашего региона», — отметил Андрей Чибис.

Кроме того, участников встречи интересовали вопросы благоустройства, общественного транспорта и его доступности, меры поддержки молодых специалистов, капитальный ремонт домов и многое другое.

«Крайне важно встречаться с теми, кто к нам приехал, и слышать обратную связь. Те меры поддержки, которые работают для педагогов, медиков, участников программы «Курс на Север», в комплексе с изменениями в населенных пунктах нашего региона создают ту среду, где людям хочется оставаться. Северяне всегда отличались доброжелательностью и взаимовыручкой, и эти качества помогают новым жителям адаптироваться. А благодаря поддержке президента Владимира Владимировича Путина нам удалось переломить ситуацию с жилищным строительством — сейчас только в Мурманске и Коле возводится более 20 многоквартирных домов, и главное, что люди берут квартиры для жизни, а не для инвестиций. Это лучший показатель доверия к будущему нашего региона», — подвел итоги встречи Андрей Чибис.

После выступила заместитель губернатора Ольга Вовк, которая рассказала о возможностях приобретения жилья в регионе. Кроме того, участники мероприятия также смогли ознакомиться с презентациями строящихся жилых комплексов от региональных застройщиков и задать все интересующие вопросы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553494/#&gid=1&pid=21