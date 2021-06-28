Жить по совести и чести!» - стартует конкурс антикоррупционной социальной рекламы

С 5 июля по 15 августа в Мурманской области пройдё конкурс антикоррупционной социальной аудиорекламы «Жить по совести и чести!».

Мероприятие организовано Управлением по реализации антикоррупционной политики Мурманской области совместно с молодёжным центром «БиблиоДвиж».

Северян приглашают прислать свои аудиоработы (расследования, аудио-стихотворения и т.д.), выполненные в стиле социальной аудиорекламы, на электронную почту : konkurs.bibliodvizh51@gmail.com, с пометкой в теме письма «Жить по совести и чести».

Записать социальную рекламу можно в студии звукозаписи центра «БиблиоДвиж» совершенно бесплатно, предварительно согласовав это со звукорежиссером по телефону (8152) 44-27-26.

Подробности в положении о конкурсе по ссылке: https://anticorrmo.gov-murman.ru/news/408509/