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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.20 11:30

Жить стало лучше, народ жалуется чаще

Прокуратурой Мурманской области проанализированы статистические данные о работе органов прокуратуры региона по рассмотрению письменных обращений и приёму граждан, которые свидетельствуют о незначительном увеличении в отчётном периоде общего числа жалоб, поступивших в органы прокуратуры Мурманской области.

Количество обращений, поступивших в органы прокуратуры Мурманской области в 2019 г., увеличилось на 5,7% и составило 25580 (АППГ-24190). Число рассмотренных обращений увеличилось с 19555 в 2018 г. до 20253 в 2019 г., или на 3,6%.

Непосредственно органами прокуратуры разрешены 11972 обращения, что на 2,5% больше, чем в 2018 г. (11684).

Уменьшился объём удовлетворенных жалоб до 2603 (в 2018 г. - 2627) или на 0,9% и их удельный вес составил 21,7% (АППГ-22,4%) от всех разрешенных. Таким образом, практически каждое пятое обращение признано обоснованным.

В истекшем году по удовлетворенным обращениям выявлены 4570 нарушений и внесены 948 представлений, принесено протестов и предостережены 21 должностное лицо, заявлены в суд в интересах граждан 1821 иск, а также направлены три требования об изменении нормативного правового акта, возбуждены 207 дел об административных правонарушениях, приняты иные меры прокурорского реагирования –185.

Большая часть разрешенных обращений связана с вопросами надзора за исполнением законов и законностью правовых актов – 7420,  или 61%. По-прежнему актуальными в 2019 году были проблемы, связанные с устранением нарушений трудового законодательства (835 обращений) и 42% обращений данной категории признаны обоснованными. Почти каждая жалоба (86%) по пенсионным вопросам была удовлетворена. Обоснованными признавались почти каждая четвертая жалоба по вопросам нарушения законодательства в сфере ЖКХ. Увеличилось на 29% число жалоб на нарушения жилищного законодательства.

В другие ведомства для рассмотрения направлены 7859 обращений. Удельный вес всех направленных в иные ведомства от общего числа поступивших составил 30 %.

С 294 до 282 (на 4,1%) уменьшилось число жалоб на нарушения в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних.

Увеличилось число жалоб, касающихся обжалования действий и решений дознавателя, органа дознания и следователя при принятии, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении на 4,7% и на нарушения при производстве предварительного следствия и дознания на 4,3%.

В отчётный период отмечено уменьшение общего количества повторных обращений с 426 до 364 (на 14,6%).

В 2019 году на личный приём в органы прокуратуры обратилось 6235 (АППГ – 6168) граждан. Лично прокурорами и их заместителями были приняты 2085 граждан (АППГ -1988), или больше на 4,9%. Удельный вес числа граждан, принятых руководителями органов прокуратуры, составил 33,4%.

Высока доля граждан принятых руководителями в прокуратурах Октябрьского округа г. Мурманска (532 из 851, или 62%), Первомайского округа г. Мурманска (135 из 215, или 62%), г. Североморска (91 из 153, или 59%).

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