«Жить стало лучше»: Росстат отмечает рост зарплат и рост реальных располагаемых доходов населения

Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в мае 2026 года составил 4,5% в годовом выражении после 5,1% в апреле, 8,1% в марте, 8,6% в феврале, также 8,6% в январе.

Как сообщает Федеральная служба статистики (Росстат), в целом за январь-май 2026 года реальные зарплаты выросли на 7,2% в годовом выражении. Напомним, реальный размер средней заработной платы в 2025 году вырос в РФ на 5,2%.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в мае 2026 года составила 110216 рублей, увеличившись на 10,1% по сравнению с маем 2025 года.

Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ (от мая), рост реальных заработных плат в РФ в 2026 году ожидается на уровне 2,2%, в 2027 году - 2,5%.

А в это время, как сообщает Росстат, в I полугодии 2026 года по сравнению с I полугодием 2025 года объём денежных доходов населения увеличился на 7,0%, денежных расходов населения - на 13,7%. В I полугодии текущего года население израсходовало денежных средств на покупку товаров и оплату услуг на 15,6% больше, чем в I полугодии 2025 года.

Реальные денежные доходы, по оценке, во II квартале 2026 года по сравнению со II кварталом 2025 годом увеличились на 1,1%.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, во II квартале 2026 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 1,5%.

Ранее сообщалось, что в IV квартале 2025 года реальные располагаемые доходы выросли на 5,8%, в III квартале - на 7,7%, во II квартале - на 10,1%, в I квартале - на 7,1%. В целом за 2025 год Росстат оценивал рост реальных располагаемых доходов населения РФ на уровне 7,4%.

Минэкономразвития РФ, согласно апрельскому макропрогнозу, ожидает роста реальных располагаемых доходов населения РФ в 2026 году на 0,8%.