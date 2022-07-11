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Мурманская область. Арктика (16+)11.07.22 16:00

Жить стало проще – пересмотрели «ковидные» правила в Мурманской области

В Мурманской области в настоящее время санэпидобстановка оценивается как стабильная. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление, которым отменяется часть рекомендаций и ограничений.

Решения приняты с учётом постановления Главного государственного санитарного врача России и предложений Главного государственного санитарного врача региона.

С 11 июля в Мурманской области снимаются ограничения на проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан, а также исключаются требование об обязательной самоизоляции до получения результата ПЦР-теста для граждан РФ, прибывающих в регион из-за рубежа и требование по наличию обсерваторов в регионе.

В Заполярье отменяется:

ограничение на посещение психо-неврологических интернатов, домов престарелых (других учреждений, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме). Теперь это рекомендация;

ограничение предоставления гражданам услуг в очной форме и предварительная запись на них;

дистанционный формат проведения собраний, совещаний и подобных мероприятий;

смена экипажей морских судов с отрицательными ПЦР-тестами или подтверждением наличия антител (IgG). Теперь это рекомендация.

Работодателям больше не нужно:

уводить беременных сотрудниц с хроническими заболеваниями на дистанционку;

минимизировать очные контакты в рабочем пространстве;

организовывать служебный процесс с ограничением по количеству работников в очном режиме (не более 70 % от штатной численности);

воздерживаться от направления сотрудников в служебные командировки на территории иностранных государств и в регионы России с неблагополучной эпидситуацией, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан и участия в таковых.

Граждане могут по желанию использовать средства защиты и соблюдать социальную дистанцию, информирует Мурманский оперативный штаб.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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