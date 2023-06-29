«Жить, учиться, работать на Севере!»: воспитанники Центра «На Севере жить!» посетили предприятие АО «Электротранспорт»

Для юных северян из четвертой смены Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере жить!» организовали познавательную экскурсию в депо №2 АО «Электротранспорт». Выездное занятие состоялось в рамках профориентационного модуля «Жить, учиться, работать на Севере!», которое реализуется в совместно с Корпорацией развития Мурманской области.

Ребята из Печенгского округа, Терского района и Мончегорска узнали об особенностях оказания услуг по перевозке пассажиров троллейбусным и автобусным транспортом, посетили ремонтную зону, где выполняются разные виды обслуживания и ремонта городских троллейбусов и автобусов, а также музей «Электротранспорта», где собраны сотни экспонатов, связанных с историей предприятия. Кроме того, школьникам подробно рассказали, как стать водителем троллейбуса или автобуса, в каких условиях работают сотрудники предприятия и как можно трудоустроиться молодому специалисту.

Сегодня АО «Электротранспорт» является одним из передовых предприятий городского электротранспорта России. В год мурманские троллейбусы и автобусы перевозят около 44 млн человек. Модуль «Жить, учиться, работать на Севере!» помогает школьникам из разных уголков нашего региона узнать больше об уникальности Кольского Заполярья, его экономическом потенциале и тех возможностях, которые создаются в Мурманской области для учёбы, работы и комфортной жизни.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Центр гражданско-патриотического воспитания «На Севере жить!» был открыт в июне по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Одна из важнейших программ, которые реализуются в Центре, называется «Мурманская область». В рамках курса раскрываются вопросы истории и основ социокультурного и экономического, прогрессивного развития Арктического региона. Также школьники сов всего региона посещают занятия комплекса «Патриотическое воспитание» и «Медицина».

Попасть в Центр может любой школьник Мурманской области от 8 до 17 лет. Для этого родителям нужно обратиться к ответственным специалистам в своём муниципалитете по телефонам, опубликованным на сайте регионального Министерства образования и науки. Следить за новостями Центра можно в официальной группе «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru