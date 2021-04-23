Жить в Мурманске должно быть комфортно - онлайн-встреча с жителями города

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора около полутора часов в онлайн-режиме вчера отвечал на вопросы, которые поступили от жителей областного центра.

Одни из самых часто задаваемых вопросов были посвящены теме благоустройства города. В частности, по мнению мурманчан, в столице Заполярья необходимо построить больше детских площадок и отремонтировать имеющиеся их, где это необходимо. Не менее часто звучали вопросы о качестве дорожного полотна на городских улицах и о проблемах в сфере ЖКХ.

– Вопросов поступило много. Но к традиционным темам сегодня ещё добавились моменты, связанные с чистотой вокруг крупных магазинов нашего города, – рассказал Евгений Никора. – Жители жалуются, что рядом с некоторыми сетевыми торговыми точками регулярно образуются настоящие свалки. Особенно остро это волнует мурманчан, которые живут в расположенных рядом домах. Мы приложим все усилия, чтобы решить этот вопрос. Жить в Мурманске должно быть комфортно. И это главная наша задача.

Следующая онлайн-встреча с жителями города Мурманска пройдёт в мае. Глава администрации областного центра призвал мурманчан активнее задавать вопросы и не оставаться равнодушными к существующим проблемам.