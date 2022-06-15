Жить в Мурманске должно быть комфортно – состоялась встреча с жителями Ленинского округа

14 июня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин провёл встречу с жителями Ленинского административного округа в детской школе искусств №3.

Напомним, в апреле этого года совместно с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом был проведён рабочий объезд по Ленинскому административному округу. Завершился тот субботний выезд личным общением с мурманчанами. В основном затрагивались темы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и ремонта дорог.

— Сегодня мы провели повторную встречу, — отметил Юрий Сердечкин. — Выяснили, как удалось проработать обращения горожан с предыдущего собрания и рассмотрели новые вопросы, которые тревожат людей. Проблему плохого качества воды уже решаем с помощью программы установки индивидуальных тепловых пунктов, которая успешно реализуется. Всего в этом году в 107 домах планируется запустить 138 современных устройств. Главная цель подобных мероприятий — оказание реальной помощи людям в решении их проблем. Жить в Мурманске должно быть комфортно.

Вопросы, которые озвучили мурманчане, касались в том числе и графика работы общественного транспорта. С 1 июля в Мурманске появятся новые маршруты, а уже в сентябре с региональным Министерством транспорта вновь будут обсуждаться возможные варианты оптимизации маршрутной сети.

Все поступившие во время встречи обращения граждан были приняты в работу.

Напомним, что мурманчане также могут направлять свои вопросы в интернет-приёмную администрации города, на почтовый адрес или с помощью портала «Наш Север». Кроме того, регулярно отслеживаются сообщения в социальных сетях.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22563&page=1