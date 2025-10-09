Жить в собственном доме москвичи мечтают реже петербуржцев и жителей регионов

Высотка или частное домостроение? О каком жилье мечтают экономически активные россияне? Россияне старше 45 лет демонстрируют наибольшую симпатию к частному домостроению. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 граждан из всех округов страны.

43% экономически активных россиян мечтают жить в собственном доме: «У меня собаки»; «Всегда хотел!».

1—5 этажи многоквартирных домов привлекательны для каждого пятого (21%), 6—10 этажи — для каждого восьмого (13%), 11—15 этажи — для 1 из 20 опрошенных (5%). На 16—20 этажах или на 21-ом и выше хотели бы иметь жилье по 3% респондентов. Каждому двенадцатому (8%) всё равно, где жить, а 3% затруднились с ответом.

Мужчины и женщины демонстрируют схожие предпочтения. Небольшие расхождения наблюдаются в выборе высотных этажей: мужчинам чаще, чем женщинам, нравится вариант «21 этаж и выше», а женщины чаще предпочитали этажи с 1-го по 10-й: «Не люблю долго ехать на лифте».

Молодёжь до 35 лет реже остальных хотела бы жить на 1—5 этаже. С возрастом тяга к жизни в собственном доме усиливается. Респонденты старше 45 лет демонстрируют наибольшую симпатию к частному домостроению.

Жители Москвы, Санкт-Петербурга и регионов демонстрируют разные предпочтения. В регионах и городе на Неве желание жить в собственном доме наиболее выражено (по 45%), тогда как в столице оно значительно ниже (30%). Москвичи, в свою очередь, чаще предпочитают 11—20 этажи: «Я жил в частном доме. Там нужно постоянно что-то делать и вкладывать немалые средства. В квартире меньше забот».

Время проведения опроса: 1—3 октября 2025 года.