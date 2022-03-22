Житель г. Заполярного предстанет перед судом за подделку государственных документов и мелкое взяточничество

Прокуратурой Печенгского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Заполярного, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

В ходе предварительного следствия было установлено, что в октябре 2021 года обвиняемый, в целях получения поддельного медицинского заключения без фактического прохождения медицинского осмотра, находясь в помещении врачебного кабинета ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ», передал должностному лицу учреждения здравоохранения деньги в сумме 8 тысяч рублей в качестве взятки.

Незаконно полученное поддельное медицинское заключение мужчина в ноябре 2021 года передал в кадровое подразделение АО «Кольская ГМК» для дальнейшего трудоустройства в организацию.

Уголовное дело направлено прокуратурой района в Печенгский районный суд для рассмотрения по существу.