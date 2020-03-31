Житель Кандалакши подозревается в убийстве

По версии следствия, ночью 29 марта подозреваемый, находясь в коридоре общежития, расположенного на улице Комсомольской в Кандалакше, в ходе конфликта с потерпевшим нанёс последнему многочисленные удары ножом. От полученных телесных повреждений мужчина, 1962 года рождения, скончался на месте преступления.

Подозреваемый, который проживал в данном общежитии, выбросил орудие преступления – нож в окно своей комнаты.

Следственно-оперативная группа, незамедлительно прибывшая на место, зафиксировала обстановку, произвела изъятие следов преступления, с применением криминалистической техники нож был также обнаружен и изъят.

Совместная грамотно спланированная работа следователей СК РФ по Мурманской области и сотрудников подразделения уголовного розыска, позволила в короткие сроки установить обстоятельства и изобличить в совершении преступления местного жителя, 1975 года рождения, который оказался другом погибшего.

Подозреваемый задержан, следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Расследование уголовного дела продолжается.