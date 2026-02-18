Житель Мурманской области приговорён к длительному лишению свободы за госизмену

Прокуратурой Мурманской области поддержано государственное обвинение в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Как сообщает vk.com/opershtab_murman, государственным обвинением доказано, что в период 2024-2025 годов подсудимый, реализуя свой преступный умысел, направленный на государственную измену, собирал в сети «Интернет» сведения о местах дислокации военных объектов, расположенных на территории Мурманской области, после чего передал их посредством мессенджера сотруднику Главного управления разведки министерства обороны Украины, однако его действия были выявлены УФСБ по Мурманской области.

С учётом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год.

Фото: https://vk.com/opershtab_murman?ysclid=mlo1n6irtk540945696&z=photo-192959349_457253573%2F7515c3cb3e273b6868