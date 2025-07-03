Жителей города атомщиков приглашают на мероприятия Недели правовой помощи

Сектор опеки и попечительства администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией сообщает, что в рамках Недели правовой помощи на базе муниципального образования города будет организован ряд мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности граждан по различным вопросам.

Так, 4 июля в 14.30 в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (пр-т Нивский, 11; 5-й этаж) состоится мероприятие, посвящённое правовому просвещению и профилактике правонарушений несовершеннолетних. Сотрудник комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также инспектор ПДН капитан полиции Реут Наталья Ивановна расскажут о наиболее частых правонарушениях, совершаемых детьми, об ответственности за неправомерное поведение и его последствиях для несовершеннолетних.

А 9 июля в 17.00 в секторе опеки и попечительства (ул. Ломоносова, 4; 3-й этаж) состоится мероприятие, посвящённое правовому просвещению законных представителей несовершеннолетних. Сотрудниками отделения социального фонда, отделения судебных приставов, а также центра социальной поддержки населения будут освещены особенности назначения различных мер социальной защиты и поддержки, отдельное внимание будет уделено вопросам, связанным с алиментными обязательствами и последствиями за их неисполнение.

Все желающие приглашаются принять участие и прослушать доклады специалистов в назначенное время по указанным адресам.