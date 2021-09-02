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Мурманская область. Арктика (16+)02.09.21 11:00

Жителей и гостей Мурманска приглашают принять участие в посадке зелёных насаждений в рамках акции «Зелёный рекорд»

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 19.03.2021 №720 «О проведении месячника по озеленению и благоустройству территории города Мурманска» 04.09.2021 на территории Мурманска запланировано проведение акции по посадке зелёных насаждений «Зелёный рекорд».

В рамках данного мероприятия жители Мурманска могут осуществить посадку саженцев деревьев и кустарников в скверах, парках города Мурманска.

Администрацией города Мурманска будет организовано предоставление саженцев деревьев и кустарника, а также выдача инвентаря для посадки на следующих территориях:

1. Октябрьский административный округ:

- сквер на площади «Пять углов» (сбор участников посадки – у фонтана в центре сквера);

- сквер около памятника Кирову С.М. (сбор участников посадки – у памятника Кирову С.М.);

- сквер на улице Ленинградской (сбор участников посадки – у памятника жертвам интервенции);

- сквер в районе дома 37 по просп. Ленина (сбор участников посадки – в районе пешеходной дорожки в форме круга по направлению к зданию 37 по проспекту Ленина).

2. Первомайский административный округ:

- сквер у Театра Северного флота - сквер со стороны главных фасадов домов 7, 7а. 7б по улице Шевченко) (сбор участников посадки – у входа на территорию сквера со стороны между торцами домов 7 – 7а по улице Шевченко);

- сквер в районе улицы Марата (сбор участников посадки – в районе детской площадки);

- сквер на пересечении просп. Кольского – улицы Зои Космодемьянской (сбор участников посадки – у фонтана на территории сквера);

- территория сквера в районе домов 31 – 41 по улице Шабалина (сбор участников посадки – у памятника);

- зеленая зона со стороны главного фасада дома № 226 по проспекту Кольскому (фасад дома, выходящий на проезжую часть проспекта Кольского).

3. Ленинский административный округ:

- сквер в районе улицы Алексея Хлобыстова – «Аллея поколений» (сбор участников посадки – в районе детской площадки);

- сквер «Аллея Полярной дивизии» в районе проспекта Героев-североморцев (сбор участников посадки – у памятника);

- сквер в районе дома 40 по улице Свердлова (сбор участников посадки – у входа в сквер со стороны дома № 40/5 по улице Свердлова – вход, около которого круглая клумба);

- территория в районе конечной остановки автобуса 18 маршрута (в районе дома № 40/3 по улице Чумбарова-Лучинского).

Начало мероприятия в 11.00 4 сентября.

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