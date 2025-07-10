Жителей и гостей Мурманской области приглашают на праздничную ярмарку в честь Дня рыбака

С 11 по 13 июля на улице Воровского областного центра развернётся ярмарочная программа, посвящённая Дню рыбака. Гостей ждут вкусные гастрономические открытия, свежие морепродукты, аутентичные сувениры, прогулки по Кольскому заливу и насыщенная развлекательная программа для всей семьи. Организатором мероприятия выступает комитет по туризму Мурманской области совместно с АНО «Событие51» и АНО «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Мурманской области».

В течение трёх дней лучшие рестораторы и шеф-повара региона представят хиты арктической кухни и сезонные новинки, приготовленные из местных продуктов. Каждая торговая точка подготовит эксклюзивное фирменное блюдо по фиксированной цене, раскрывающее богатую морскую палитру Заполярья. Среди которых: пельмени с копченой форелью в рыбном бульоне, кармашек с маринованной треской, уха из трех видов северных рыб с икрой щуки, беляш с крабом, салат с мурманской форелью с огуречным соусом, пряная треска с печеным картофелем и малосольным огурцом.

Кроме того, по соседству с гастрономической площадкой разместится мобильная ярмарка «Наша рыба», где можно будет купить свежемороженую, копченую, слабосоленую, консервированную и другую рыбную продукцию от местных производителей по ценам ниже рыночных. Откроется торговый павильон по продаже молочной продукции от сельскохозяйственного предприятия «Тулома».

По традиции также откроются сувенирные ряды с авторскими работами мастеров Кольского Заполярья, включая изделия участников регионального конкурса «Сувенир года. Арктика». И, конечно же, традиционный «Почтовый домик» для тех, кто хочет поделиться теплом Мурманска с друзьями и близкими, отправив памятную открытку совершенно бесплатно.

12 июля для жителей и гостей региона состоится ряд коммерческих экскурсий по городу Мурманску, прогулки по Кольскому заливу с выходом из яхт-клуба «Мурманск», а также «Портовый движ» на морском вокзале.

13 июля у фонтана в сквере будет звучать музыка в исполнении лучших коллективов и сольных артистов Мурманской области, а также гости мероприятия смогут сделать яркие фотографии на память в фотозонах, а для детей будут организованы бесплатные творческие мастер-классы и активности.

Время работы ярмарки: 11-13 июля - с 11.00 до 21.00. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте http://арктическаякухня.рф/fest2025

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550151/#&gid=1&pid=1