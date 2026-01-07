Жителей и гостей Мурманской области приглашают на праздничные рождественские мероприятия
В первые дни января музеи, театры, библиотеки и дома культуры региона подготовили насыщенную программу для всей семьи.
Мурманская областная филармония:
7 января — рождественский спектакль «Самая красивая звезда»;
8 января — музыкально-литературная композиция «Маленький принц»;
9 января — концерт «Сувенир из Неаполя»;
11 января — концерт «Старые весы».
Мурманский областной Дворец культуры имени С.М. Кирова:
7 января — балет «Щелкунчик»;
8 января — гастрольный мюзикл Егора Дружинина «Карнавальная ночь»;
11 января — музыкальная программа «Накануне Рождества» хора «Джерела»;
18 января — концерт «Рождественские встречи» от ансамблей «Беломорье» и «Встреча друзей».
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»:
8 января — встреча с коллекционером Ольгой Плюскиной «В гостях у новогодней открытки»;
9 января — совместный Рождественский концерт с Мурманской епархией;
23–25 января — городской театральный фестиваль «Рождественская сказка».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека:
9 января — рождественские посиделки «На святки свои порядки».
Мероприятия в муниципалитетах:
7 января – 14.00 - Семёновское озеро (Мурманск) — праздничное гуляние «Свет Христова Рождества» с ярмаркой, концертами, конкурсами и играми;
7 и 8 января - Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (Умба) — мастер-классы по изготовлению поморских козуль и росписи прялки, просмотр диафильмов;
9 января – ЗАТО город Заозерск — конкурс «Дай моей молитве крылья»;
16 января - Апатиты — гала-концерт фестиваля «Рождественский перезвон»;
16–18 января - Оленегорск — областной фестиваль сказки «Морозко».
Как отмечает vk.com/murmanculture, о наличии мест на мероприятия необходимо уточнять дополнительно.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457285692%2Fdaaa0ae5ee1f4afa9f