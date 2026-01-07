В Белокаменке будут проводиться взрывные работыЖителей и гостей Мурманской области приглашают на праздничные рождественские мероприятия
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.01.26 08:45

Жителей и гостей Мурманской области приглашают на праздничные рождественские мероприятия

В первые дни января музеи, театры, библиотеки и дома культуры региона подготовили насыщенную программу для всей семьи.

Мурманская областная филармония:

7 января — рождественский спектакль «Самая красивая звезда»;

8 января — музыкально-литературная композиция «Маленький принц»;

9 января — концерт «Сувенир из Неаполя»;

11 января — концерт «Старые весы».

Мурманский областной Дворец культуры имени С.М. Кирова:

7 января — балет «Щелкунчик»;

8 января — гастрольный мюзикл Егора Дружинина «Карнавальная ночь»;

11 января — музыкальная программа «Накануне Рождества» хора «Джерела»;

18 января — концерт «Рождественские встречи» от ансамблей «Беломорье» и «Встреча друзей».

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»:

8 января — встреча с коллекционером Ольгой Плюскиной «В гостях у новогодней открытки»;

9 января — совместный Рождественский концерт с Мурманской епархией;

23–25 января — городской театральный фестиваль «Рождественская сказка».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека:

9 января — рождественские посиделки «На святки свои порядки».

Мероприятия в муниципалитетах:

7 января – 14.00 - Семёновское озеро (Мурманск) — праздничное гуляние «Свет Христова Рождества» с ярмаркой, концертами, конкурсами и играми;

7 и 8 января - Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (Умба) — мастер-классы по изготовлению поморских козуль и росписи прялки, просмотр диафильмов;

9 января – ЗАТО город Заозерск — конкурс «Дай моей молитве крылья»;

16 января - Апатиты — гала-концерт фестиваля «Рождественский перезвон»;

16–18 января - Оленегорск — областной фестиваль сказки «Морозко».

Как отмечает vk.com/murmanculture, о наличии мест на мероприятия необходимо уточнять дополнительно.

 

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457285692%2Fdaaa0ae5ee1f4afa9f

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Прогноз на 2026 год: от кадрового голода — к борьбе за лучших
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире12:55«На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди». Художественный фильм (16+)14:30Мультфильмы (0+/6+)15:00«Рецепты Нового года». Развлекательная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Планы-2026: значительно увеличить собираемость налогов за счёт «обеления» экономики страны-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 78 копеек, евро укрепилось почти на 62 копейки-PRO Энергетику (18+)В 2026 году на площадке сооружения будущей Кольской АЭС-2 стартуют подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 января-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»