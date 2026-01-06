Будем здоровы: в Мурманской области зарегистрировано 3327 случаев заболеваний ОРВИЖителей и гостей Мурманской области приглашают на рождественские праздничные мероприятия
Жителей и гостей Мурманской области приглашают на рождественские праздничные мероприятия

Учреждения культуры Мурманской области приглашают северян и гостей региона провести светлые рождественские праздники и зимние каникулы с насыщенной культурной программой. В первые дни января музеи, театры, библиотеки и дома культуры подготовили мероприятия для всей семьи.

Так, в Мурманской областной филармонии состоятся праздничные концерты: 6 и 7 января — рождественский спектакль «Самая красивая звезда» в камерном зале; 8 января — музыкально-литературная композиция «Маленький принц» в концертном зале; 9 января — концерт «Сувенир из Неаполя» в музыкальной гостиной. Завершит цикл праздничных событий концерт «Старые весы» 11 января.

На сцене Мурманского областного дворца культуры имени С.М. Кирова 6 и 7 января зрители увидят балет «Щелкунчик», 8 января —гастрольный мюзикл Егора Дружинина «Карнавальная ночь». 11 января хор «Джерела» исполнит программу «Накануне Рождества», а 18 января фольклорный ансамбль «Беломорье» и вокальный ансамбль «Встреча друзей» представят концерт «Рождественские встречи».

Центр современного искусства «СОПКИ.21А» 8 января приглашает на встречу с коллекционером Ольгой Плюскиной «В гостях у новогодней открытки». 9 января состоится совместный с Мурманской епархией Рождественский концерт, а с 23 по 25 января — городской театральный фестиваль «Рождественская сказка».

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке 9 января пройдут традиционные рождественские посиделки «На святки свои порядки», а в течение всех новогодних каникул — тематические встречи и мастер-классы.

Мурманский областной краеведческий музей ждёт посетителей на творческой мастерской «Новогодний кавардак». Мурманский областной художественный музей 7 января приглашает северян всех возрастов на праздник «Рождество в музее».

В муниципалитетах также запланированы праздничные мероприятия. Центральным событием в столице Заполярья станет праздничное гуляние «Свет Христова Рождества», которое пройдёт 7 января в 14.00 на Семёновском озере в Мурманске. Гостей ждут народные представления, концерты творческих коллективов, ярмарка сувениров, а также весёлые игры и конкурсы для юных северян. В посёлке Умба территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов также подготовил семейные программы: 6 января — мастер-класс по изготовлению поморских козуль; 7 января — роспись прялки; 8 января — просмотр диафильмов в рамках программы «Музейная мозаика».

7 января североморцев приглашают на семейную игровую программу «Рождественские забавы» и выступление творческих коллективов Дворца культуры «Строитель». Начало в 11.00. А в 12.00 состоится встреча с Мото-Дедом Морозом. Все  желающие смогут посидеть на праздничных санях, сфотографироваться с новогодними персонажами, получить  подарок.

9 января в Заозерске стартует открытый конкурс «Дай моей молитве крылья»; 16 января в Апатитах состоится гала-концерт фестиваля «Рождественский перезвон»; а с 16 по 18 января в Снежногорске пройдёт областной фестиваль сказки «Морозко».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560268/#&gid=1&pid=1

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
