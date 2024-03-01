Жителей и гостей Мурманской области приглашают на ярмарку «На Севере – Весна!»

С 8 по 17 марта в Мурманске на улице Воровского будет открыта традиционная ярмарка «На Севере – Весна!». Для мурманчан и гостей города готовят увлекательные мастер-классы, весёлые масленичные игры, развлекательные программы, викторины и подарки.

На ярмарке все желающие смогут приобрести сувениры ручной работы, декоративные изделия для дома, украшения и подарочные наборы к 8 марта, одежду с северным принтом, локальные специалитеты и рыбную продукцию. И, конечно, гостей ярмарки ждёт огромный выбор блинов с различными начинками и безалкогольные напитки на любой вкус.

По традиции, из «Почтового домика» можно будет бесплатно отправить открытку в любой уголок страны. Ярмарка будет открыта каждый день с 12.00 до 20.00.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, подробная информация, расписание мастер-классов и время проведения развлекательных программ будут опубликованы в группе АНО «СпортКульт51» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru