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Мурманская область. Арктика (16+)09.08.22 10:15

Жителей Кировска приглашают принять участие в массовых сценах во время съёмки фильма, который впоследствии покажут на больших экранах

Авторы проекта хотят снять город и его жителей. Съёмочной группе необходимы актёры массовых сцен. Съёмки будут проходить с середины сентября до начала октября. Также в ноябре планируются досъёмки зимних историй, в которых задействуют тех же людей.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, требуются следующие персонажи: дети 6-7 лет; мальчишки - футболисты (из секции, хорошо умеющие играть в футбол); с ними тренер; женщины и мужчины разного возраста от 18 до 70 лет. Участие в съёмках достойно оплачивается.

Требуются обычные кировчане, девушки без наращённых ресниц, сделанных губ и прочих вмешательств в натуральную красоту.

Чтобы попасть в кастинг, присылайте свои заявки по WhatsApp 8-962-380-48-37 (Екатерина).

В заявке надо указать: Кировск, ФИО, возраст, рост, размер одежды и обуви. Фотопортрет и снимок в полный рост - актуальные, как выглядите именно сейчас. Фото обычные, сделанные при дневном свете без очков, кепок и пр. Без фильтров и обработки.

 

 

 

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265044%2Falbum-148376343_00%2Frev

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