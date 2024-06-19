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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.24 18:00

Жителей Колы пригласили принять участие в общественных обсуждениях нового жилого микрорайона

18 июня в городе Кола Мурманской области началась процедура общественных обсуждений по проектам планировки и межевания территории под строительство жилого микрорайона.

Напомним, что в декабре 2023 года на международной выставке-форуме «Россия» губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор «Самолет Страна» Александр Прыгунков подписали соглашение о сотрудничестве в целях развития жилищного строительства в регионе. Первый проект – строительство жилого микрорайона в Коле.

В администрации Кольского района рассказали, что уже проведены инженерные и геодезические изыскания. Общественные обсуждения – следующий и важный этап.

«Отмечу, что такая очередность обусловлена тем, что технические отчеты по результатам инженерных изысканий в строительстве имеют первостепенное значение. Сначала определяются характеристики местности, а затем принимается решение, как территорию можно использовать наиболее грамотно. Только так можно спроектировать и реализовать оптимальное решение», – сказал глава района Александр Лихолат.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, проекты и информационные материалы к ним размещены в информационном бюллетене «Вестник Колы» и на официальном сайте города Колы. Также со схемами будущего микрорайона можно ознакомиться на информационном стенде в здании администрации Кольского района (г. Кола, проспект Советский, дом 50, каб. 49). Консультирование посетителей будет проходить с 18 июня по 2 июля в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 9.00 до 17.30 (перерыв с 13 до 14 часов), в пятницу - с 9.00 до 15.30 (перерыв - с 13.00 до 13.30).

Участники общественных обсуждений, жители города Колы, могут внести предложения и замечания до 2 июля 2024 года включительно в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуждений (город Кола, проспект Советский, дом 50, каб. 49, e-mail: grad@akolr.gov-murman.ru), а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

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