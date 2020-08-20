Жителей Мурманска приглашают высказаться о городском транспорте

В рамках марафона городских изменений #URBANSPRINT, который пройдёт при поддержке Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) с 31 августа по 3 сентября в Мурманске, жителей города просят высказаться на тему городского транспорта.

Как отмечают организаторы, мурманский #URBANSPRINT будет посвящён совершенствованию альтернативной транспортной инфраструктуры. Каждый житель города может помочь в создании комфортных условий использования средств микромобильности, высказав своё мнение о текущем состоянии альтернативной транспортной инфраструктуры, задачах и путях решения. Опрос доступен на сайте проекта.

Напомним, марафон городских изменений #URBANSPRINT – проект программы АСИ «100 городских лидеров» по вовлечению жителей в развитие городской среды, а также усилению компетенций и сплоченности местных сообществ. Проводится в преддверии форума «Сильные идеи для нового времени», который пройдёт в октябре в Сочи. Форум объединит лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, НКО, образования, городской среды, представителей государства и неравнодушных граждан для совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения таких идей и проектов. Идеи, признанные лучшими, обозначат вектор развития различных сфер жизни как в отдельно взятых населенных пунктах, так и в масштабе страны в целом. Победители получат поддержку АСИ и партнёров. Авторы топ-100 лучших идей и проектов лично представят их руководству страны, федеральным и международным экспертам на форуме в Сочи, сообщает Министерство экономического развития Мурманской области.