Жителей Мурманской агломерации приглашают принять участие в стратегических сессиях в рамках разработки мастер-планов

25 и 26 апреля в Мурманске пройдёт серия стратегических сессий «Мурманская агломерация: проблемы формирования комфортной среды». Мероприятие проводится в рамках создания мастер-планов опорных городов Арктики по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Сессии запланированы для обсуждения проектных предложений, приоритетных проектов и сценариев развития агломерации, которые представят разработчики мастер-плана.

Основной целью проведения сессий станет получение обратной связи от ключевых экспертов городского развития по ключевым направлениям мастер-плана: реформация системы жилых и общественных пространств; туристская политика: инфраструктура новых возможностей; транспортная инфраструктура; научно-образовательная экосистема.

В работе стратегических сессий примут участие отраслевые министры и другие представители правительства Мурманской области, муниципальные власти населенных пунктов Мурманской агломерации, представители некоммерческих организаций, бизнеса, городских сообществ, а также приглашенные эксперты в области пространственного планирования.

Принять участие в мероприятиях могут представители общественных организаций и все заинтересованные в развитии нашего региона жители.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, для участия необходима регистрация по ссылкам:

– реформация системы жилых и общественных пространств – https://forms.yandex.ru/u/661f686eeb614632e8a5eafb/;

– туристская политика: инфраструктура новых возможностей – https://forms.yandex.ru/u/661f7da273cee702eb8f499e/;

– транспортная инфраструктура – https://forms.yandex.ru/u/661f7e28068ff0033d765e4c/;

– научно-образовательная экосистема – https://forms.yandex.ru/u/661f7e7143f74f031719eaad/.

Стратегические сессии пройдут 25 и 26 апреля с 10.30 до 18.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 5.

Напоминаем, что в мае 2023 года на заседании рабочей группы по развитию Арктики губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил ввести понятие «опорные арктические города». По поручению Президента Правительством РФ определены 16 опорных населённых пунктов Арктической зоны, для которых будут разработаны мастер-планы и комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития до 2035 года. В Мурманской области опорными определены три агломерации: Мурманская, Мончегорская и Кировско-Апатитская. В состав Мурманской агломерации вошли Мурманск, Североморск и Кольский район.

В рамках работы по мастер-плану Мурманской агломерации уже проведен комплексный социально-экономический и пространственный анализ, сформированы миссия и концептуальное видение развития, определена ключевая экономическая специализация агломерации и прогнозные параметры социально-экономического развития.

Фото: https://gov-murman.ru