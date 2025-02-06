Жителей Мурманской области предупреждают о новой мошеннической схеме

Внимание, мошенники запустили новую схему обмана! Они звонят гражданам, в том числе северянам, и запугивают тем, что их деньги пытаются украсть, сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации.

Чтобы защитить сбережения, злоумышленники предлагают немедленно установить на телефон якобы мобильное приложение Центрального Банка. Во время скачивания программы они запрещают пользоваться устройством, а после ее установки просят жертву открыть приложение, поднести свою карту к смартфону и ввести код подтверждения от банка под предлогом «авторизации».

Иван Панковец, заместитель начальника отдела безопасности Отделения Банка России по Мурманской области поясняет: «На самом деле эта программа является вредоносной. Она позволяет создать на телефоне мошенников виртуальный образ банковской карты жертвы. С его помощью аферисты могут снимать деньги в банкоматах, поддерживающих бесконтактную технологию, то есть вместо чужой банковской карты они прикладывают свой смартфон».

Как защититься?

Не скачивайте по просьбе незнакомцев никакие приложения или программы, не совершайте по их требованию никаких действий в банковских и иных приложениях. Не сообщайте посторонним личные и финансовые данные. Если появились сомнения относительно сохранности денег на банковском счете – позвоните в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или оборотной стороне карты.