Более 600 спортсменов выступили на чемпионате и первенстве Мурманской области по фитнес-аэробике150 российских военнослужащих возвращаются на Родину из плена
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.02.25 16:30

Жителей Мурманской области предупреждают о новой мошеннической схеме

Внимание, мошенники запустили новую схему обмана! Они звонят гражданам, в том числе северянам, и запугивают тем, что их деньги пытаются украсть, сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации.

Чтобы защитить сбережения, злоумышленники предлагают немедленно установить на телефон якобы мобильное приложение Центрального Банка. Во время скачивания программы они запрещают пользоваться устройством, а после ее установки просят жертву открыть приложение, поднести свою карту к смартфону и ввести код подтверждения от банка под предлогом «авторизации».

Иван Панковец, заместитель начальника отдела безопасности Отделения Банка России по Мурманской области поясняет: «На самом деле эта программа является вредоносной. Она позволяет создать на телефоне мошенников виртуальный образ банковской карты жертвы. С его помощью аферисты могут снимать деньги в банкоматах, поддерживающих бесконтактную технологию, то есть вместо чужой банковской карты они прикладывают свой смартфон».

Как защититься?

Не скачивайте по просьбе незнакомцев никакие приложения или программы, не совершайте по их требованию никаких действий в банковских и иных приложениях. Не сообщайте посторонним личные и финансовые данные. Если появились сомнения относительно сохранности денег на банковском счете – позвоните в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или оборотной стороне карты.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Платформа hh.ru назвала финалистов Рейтинга работодателей России-2024 года
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Что февраль для нас готовит?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)За два месяца больше 21 тысячи жителей Мурманской области погасили долг за капремонт без пени-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 2,25 рубля, доллар потерял почти 1,15 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС может достигнуть максимума возможной выработки в ближайшие 3−4 года - директор КАЭС подвёл итоги работы предприятия-PRO ЖКХ (18+)На Северном флоте утверждён план капитального ремонта объектов коммунального назначения-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика