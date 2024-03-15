Жителей Мурманской области предупреждают о возможных провокациях во время выборов

Правительство Мурманской области сообщает, что в некоторых регионах нашей страны фиксируются случаи вовлечения жителей в совершение противоправных действий на избирательных участках

Злоумышленники связываются с людьми через смс, звонки или сообщения в мессенджерах и, угрожая, запугивая, требуют испортить бюллетени в урнах для голосования.

В Министерстве региональной безопасности обращают внимание на то, что совершение каких-либо действий, которые могут воспрепятствовать осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий – незаконны. Нарушителям грозит до 5 лет лишения свободы.

Если вам поступили подобные требования, обращайтесь в УМВД России по Мурманской области по номерам телефона: 102 и 112. Будьте бдительны и не поддавайтесь на провокации.