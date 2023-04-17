Жителей Мурманской области приглашают до 31 мая проголосовать за новые объекты благоустройства

Мурманская область присоединилась к Всероссийскому голосованию по выбору объектов благоустройства, которые получат приоритет в реализации в следующем году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России.

Выбор могут сделать жители 17 муниципальных образований региона. Это Мурманск, Кола, Мурмаши, Оленегорск, Мончегорск, Ревда, Апатиты, Кировск, Полярные Зори, Кандалакша, Алакуртти, Ковдорский и Печенгский муниципальные округа, ЗАТО Александровск, Североморск, Видяево, Заозерск.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, для того, чтобы отдать голос, необходимо зайти на сайт 51.gorodsreda.ru, выбрать свой муниципалитет и объект или дизайн-проект, за который голосуете. Главные критерии – наличие регистрации на территории муниципалитета и возраст старше 14 лет. Также с технической стороны могут помочь волонтеры, которые будут работать в каждом населенном пункте в социально-значимых и общественных местах.

Всего в 2023 году от Мурманской области на голосование представлен 61 объект и дизайн-проект. Голосование продлится по 31 мая.

Кроме того, продолжается набор волонтёров в команду. Зарегистрироваться можно по ссылке.