Жителей Мурманской области приглашают к участию онлайн-конкурсах «Народный тренер» и «Народная команда»

В Мурманской области продолжается прием заявок для участия в конкурсах «Народный тренер» и «Народная команда». Об этом на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве сообщила министр спорта Светлана Наумова.

«Основная цель конкурсов – привлечение внимания населения Мурманской области к спорту и здоровому образу жизни. В каждом конкурсе в отдельную номинацию выделены адаптивные виды спорта», – отметила министр.

Напомним, регистрация участников началась 1 февраля на портале «Наш Север». Желающие должны заполнить анкету, а также добавить видеоролик –«визитную карточку».

«В конкурсах может принять участие любой житель Мурманской области старше 18 лет, занимающийся организацией массовой общественной физкультурной работы среди различных категорий населения на безвозмездной основе отдельно от основной профессиональной деятельности. Ещё одно требование конкурса – отсутствие у участника официальной трудовой деятельности в должностях «тренер», «тренер-преподаватель», «инструктор-методист», «инструктор по спорту» с 1 января 2022 года по 15 октября 2022 года», – подчеркнула Светлана Наумова.

Что касается требований для команд, то к ним относятся осуществление спортивной деятельности по игровым видам спорта (футбол, хоккей, баскетбол, волейбол и другие), а также организация соревновательной деятельности на объектах спорта Мурманской области собственными силами. Существенным условием участия в конкурсе является отсутствие финансирования команды из средств муниципального и областного бюджетов в период с 1 января 2022 года по 15 октября 2022 года.

Желающие могут принять участие только в одной номинации. С 21 ноября по 5 декабря будет открыто народное голосование, когда каждый сможет ознакомиться с материалами участников конкурсов и проголосовать за понравившегося тренера или команду.

Торжественное награждение состоится 17 декабря. Победители и призёры конкурсов получат денежные сертификаты на приобретение спортивной экипировки, инвентаря, проведение тренировочных и спортивных мероприятий.

«Общая сумма для награждения победителей и призеров двух конкурсов составляет 1,8 млн рублей, в том числе в каждой номинации конкурса «Народный тренер» за 1 место – денежный сертификат на 150 тысяч рублей, за 2 место – сертификат на 125 тысяч рублей, за 3 место – сертификат на 100 тысяч рублей. Победители и призеры конкурса «Народная команда» также в каждой номинации награждаются денежными сертификатами на 200 тысяч рублей, 175 тысяч рублей, 150 тысяч рублей за первое, второе и третье место соответственно, – пояснила Светлана Наумова. – В текущем году суммы денежных сертификатов увеличены. Так, в 2021 году народные тренеры получили призы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, а народные команды сертификаты номиналом от 100 до 150 тысяч рублей».