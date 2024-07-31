Жителей Мурманской области приглашают к участию в конкурсе «Наставничество»

Стартовала регистрация на новый всероссийский конкурс президентской платформы «Россия – страна возможностей» – «Наставничество». Жители Мурманской области получат возможность заявить о себе и о своей практике наставничества на всю страну. Также организаторами конкурса выступают Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минтруд России и Федеральное агентство по делам молодёжи.

Конкурс «Наставничество» ориентирован на выявление и поддержку лучших в стране наставников на производстве, в сфере образования, в социальной сфере и общественной деятельности, на государственной и муниципальной службе, а также на создание условий для масштабирования и тиражирования лучших практик наставничества. Цель конкурса заключается в создании условий для развития института наставничества. Задачи конкурса включают выявление лучших профильных специалистов, отбор наиболее эффективных практик наставничества и формирование базы передовых методов в этой области.

Конкурс проводится по двум направлениям: «Наставник года» и «Лучшие практики наставничества». Одновременно участник может заявить себя как конкурсанта по направлению «Наставник года», так и представить свой опыт в направлении «Лучшие практики наставничества» (в этом направлении возможно как самостоятельное, так и командное участие). Важно учесть, что в каждом направлении можно подать заявку только в одной номинации.

В каждом направлении конкурса по 4 номинации: о людях (наставниках) и об их практиках.

«Наставник на производстве» – номинация для специалистов, вовлеченных в процесс организации обучения на производстве молодых кадров или тех, кто только осваивает рабочие профессии. Номинация «Наставничество на производстве» о практиках, направленных на профессиональное становление и социализацию наставляемого, адаптацию в трудовом коллективе.

В номинации «Наставник в сфере образования» могут принять участие работники любых образовательных организаций, которые вовлечены в процесс организации деятельности наставляемых (педагогических или административных работников) или обучающихся, в том числе осваивающих педагогические профессии. Эти же специалисты могут подать свою практику в номинацию «Наставничество в сфере образования» направления конкурса «Лучшие практики наставничества».

«Наставник в социальной сфере и общественной деятельности» – номинация для профильных экспертов в сферах здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты, молодёжной политики, а также для специалистов, взаимодействующих с теми, кто находится в трудной жизненной ситуации. Наставники в этих сферах, могут заявить свои практические наработки и в номинации «Наставничество в социальной сфере и общественной деятельности».

В номинацию «Наставник на службе» приглашаются представители органов государственной власти, местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, а также должностные лица, вовлеченные в организацию деятельности наставляемых сотрудников или обучающихся, осваивающих профессии государственной гражданской или муниципальной службы. Соответствующие практики наставничества можно заявить в номинации «Наставничество на службе».

Старт новому конкурсу президентской платформы «Россия – страна возможностей» был дан на Первом Всероссийском съезде наставников в Калуге, ключевым событием которого стало обсуждение проекта концепции развития наставничества до 2030 года, а также механизмов ее реализации. Проведение съезда стало инструментом поддержки и ускорения, который движение наставников в нашей стране получило благодаря Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в прошлом году, который был объявлен Годом педагога и наставника.

Первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов рассказал о новом конкурсе, предложил учитывать в Концепции уже сложившиеся практики профессионального развития наставников, а также включить конкурс «Наставничество» в систему мер по реализации концепции: «Хочу предложить в разделе «Модель реализации концепции» и в «Плане мероприятий по реализации концепции» учитывать уже сложившуюся инфраструктуру и инструменты профессионального развития наставников. Я имею в виду программу «Наставничество», которая реализуется Мастерской управления «Сенеж» с 2018 года. За всё время е реализации обучено более 1400 человек из 62 регионов России, участниками реализовано более 300 социальных и волонтерских проектов в различных сферах – образование, медицина, общественная деятельность, экология и другие. Также сегодня мы дали старт новому конкурсу «Наставничество». Уверен, что он станет одним из системных и ежегодных мероприятий реализации Концепции наставничества».

Принять участие в конкурсе «Наставничество» президентской платформы «Россия – страна возможностей» могут жители Мурманской области в возрасте от 18 лет, соответствующие критериям одной из номинаций. Полное описание необходимых критериев можно найти в Положении о Всероссийском конкурсе «Наставничество».

Регистрация открыта до 25 октября на сайте: https://nastavnik.rsv.ru/

Зарегистрировавшись в конкурсе, участники получают доступ к заданиям и приступаю к отборочному дистанционному этапу, который продлится до 27 октября. Среди заданий, помимо заполнения заявки, также предоставление рекомендации кадровой службы или письма-резюме, создание и загрузка видео-визитки. Для участников направления «Наставник года» также предусмотрена оценка уровня сформированности компетенций. По результатам данной диагностики участники получат рекомендации по развитию универсальных навыков. Конкурсанты, которые подают заявку только в номинации направления «Лучшие практики наставничества» в дистанционной оценке уровня сформированности компетенций участия не принимают.

После выполнения всех заданий состоится технический отбор, в ходе которого будет проверена корректность заполнения заявки и загруженных документов. На основе всех полученных данных будут определены победители. Они отправятся на финальное мероприятие. Для независимой оценки выполнения заданий участниками операторы конкурса сформируют конкурсные комиссии, в состав которых войдут представители различных сфер деятельности.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, заключительный этап конкурса «Наставничество» пройдёт очно с 17 по 19 декабря 2024 года в формате «Фестиваля наставников» и объединит 100 победителей по двум направлениям конкурса. В программе фестиваля запланированы командообразующие и просветительские мероприятия, экскурсии на производственные площадки Москвы и Московской области, благодаря которым участники обретут обширные связи и наладят полезные знакомства. Участники получат возможность заявить о себе и о своей практике наставничества, получить профессиональное признание коллег, стать причастным к сообществу наставников в Российской Федерации.

Организаторами конкурса являются Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодёжи. Операторы конкурса «Наставничество» – АНО «Россия – страна возможностей» и Институт развития профессионального образования. Партнеры – Автономная некоммерческая организация Центр знаний «Машук», Ассоциация волонтерских центров, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/