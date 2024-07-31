Жителей Мурманской области приглашают к участию во Всероссийском фестивале «Яблоко от Яблони»

В день Яблочного спаса – 19 августа 2024 года – состоится Всероссийский фестиваль «Яблоко от Яблони».

В рамках фестиваля будут проведены различные мероприятия: тематические, патриотические, творческие и кулинарные. Все они объединены общими задачами – духовное единение людей, сохранение семейных ценностей, патриотическое воспитание, популяризация здорового образа жизни и другими.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках спортивных мероприятий фестиваля и в преддверии Чемпионата мира по русским шашкам, запланировано проведение мастер-классов, а также сеансов одновременной игры и любительских турниров.

Жителей Мурманской приглашают присоединиться к Всероссийскому фестивалю. Регистрация участников и подробности участия в фестивале — на сайте.

Организатором фестиваля выступает фонд реализации социальных проектов «Благовест» при поддержке содействии комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства спорта РФ и Федерации шашек России.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/