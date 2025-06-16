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Мурманская область. Арктика (16+)16.06.25 17:30

Жителей Мурманской области приглашают на конкурс лекторов от общества «Знание»

Продолжается регистрация участников пятого сезона Всероссийского конкурса «Знание.Лектор». Количество победителей будет рекордным: 100 во взрослой категории и 21 – среди юных жителей страны. Почти 20 просветителей из Мурманской области уже заявились на этот проект.

Опубликован промежуточный рейтинг регионов, участвующих в конкурсе. Стоит отметить, что больше всего заявок от Мурманской области на данный момент подано в номинациях «Наука и технологии» и «Карьера и саморазвитие».  

«Знание.Лектор» – самый эффективный способ попасть в главную просветительскую организацию России. Именно этот конкурс позволяет нам оценить компетенции экспертов в разных областях, чтобы в дальнейшем помогать им развиваться как лекторам «Знания». Так, один из победителей прошлого сезона стал официальным комментатором нашего флагманского марафона «Знание.Первые», его слушали люди по всей стране. В этом году мы продолжаем набор в нашу команду просветителей: подавайте заявки до 15 июля», – рассказал заместитель генерального директора общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Уточним, заявки на пятый сезон проекта принимаются на официальном сайте до 15 июля, а в номинации «Юный лектор» — до 30 июня. Участники взрослой категории поборются за ценные призы и 100 контрактов с обществом «Знание» на сумму 100 тысяч рублей каждый.

100 школьников, успешно преодолевших конкурсные испытания, будут приглашены на смену МДЦ «Артек» (обучающиеся могут посетить МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год).

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, «Знание.Лектор» – всероссийский конкурс, позволяющий в каждом регионе выявлять талантливых просветителей и создавать возможности для их профессионального роста. За четыре года в проекте приняли участие более 40 тысяч человек из 89 субъектов России.

 

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