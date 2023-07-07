Жителей Мурманской области приглашают на «Неделю семейных финансов»

Ко Дню любви, семьи и верности просветительский проект Банка России «Финансовая культура» совместно с площадкой «Одноклассники» подготовили полезные материалы, которые облегчат обсуждение с партнером финансовых вопросов и помогут навести порядок в семейном бюджете.

10 июля в 17.00 мск практикующий психолог Максим Коваленко и блогер Станислава Брусенская обсудят в прямом эфире, как разговаривать в семье о деньгах, договариваться насчёт финансовых целей и является ли брачный контракт признаком недоверия одного из партнёров.

12 июля в 17.00 мск Александр Коланьков, советник руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, поделится советами семейной экономии и расскажет, как начать копить и защитить свои средства от инфляции и мошенников.

«Чтобы добиться финансового благополучия в семье, важно грамотно планировать доходы и расходы, ставить общие финансовые цели и вместе к ним двигаться. Но делать это бывает непросто, ведь у каждого свои привычки, ценности и стремления. Неделя семейных финансов от Банка России – отличный повод повысить финансовую грамотность. Присоединиться к прямым эфирам, прочитать полезные материалы и поучаствовать в розыгрыше призов можно с 7 по 14 июля на странице Финансовой культуры в «Одноклассниках», – рассказала главный экономист экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Елена Гайдукова.

Фото предоставлено Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.