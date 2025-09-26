«Арктик-ТВ» объединяет людейСроки индексации тарифов ЖКХ в 2026 году сдвигаются, а размер платежей повышается
Мурманская область. Арктика (16+)26.09.25 17:00

Жителей Мурманской области приглашают на образовательный курс о культуре проекта «Флагманы образования»

Образовательный курс трека «Культура» проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» поможет учителям, преподавателям, студентам Мурманской области узнать, как связаны искусство, образование, воспитание и развитие личности, а также как все это влияет на каждого из нас. Участников трека ждут лекции и интервью с экспертами в области культурологии, социологии, педагогики, а также с писателями, артистами и режиссерами. От Мурманской области уже подано более 50 заявок. Команда «Флагманов образования» приглашает всех желающих присоединиться к просветительскому курсу до 12 октября.

«Культура – это мост между прошлым и будущим. Уверен, моё интервью о русской культуре поможет педагогам глубже понять её значение и научиться вдохновлять учеников, формируя их связь с обществом и страной», – считает заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский.

Участники узнают, как формировалась наша культура, как развивались наука и искусство, и какие ценности лежат в основе нашего государства. Курс также покажет, почему креативная экономика важна для будущего России.

«Для президентской платформы «Россия – страна возможностей» работа с культурным кодом – одно из ключевых направлений. Мы создаём среду, где культурное наследие становится не предметом академического изучения, а практическим инструментом для личностного роста и формирования гражданской идентичности. Огромный интерес к нашему треку, который проявили более 10 тысяч педагогов и студентов со всей страны, – это яркое подтверждение востребованности такого подхода. Это диалог, который доказывает: богатейшее наследие русской культуры является ключевым ресурсом для воспитания мыслящих, ответственных и творческих личностей. И наша платформа предоставляет уникальную возможность превратить этот ресурс в реальную компетенцию для каждого учителя, который формирует завтрашний день России», – отмечает генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Образовательный курс трека состоит из двух блоков. Первый – вводный, о русской культуре и патриотическом воспитании, а также о роли учителя в становлении гармонично развитой личности. Второй включает лекции о театре от народной артистки Российской Федерации, лауреата Государственной премии Илзе Лиепа, о музыке – от музыканта-виртуоза, народного артиста России Игоря Бутмана. О живописи и изобразительном искусстве расскажет президент Российской академии художеств Василий Церетели. Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко поделится знаниями в области литературы. Трек «Культура» предполагает конкурсную механику. Победители получат приглашение на специальное мероприятие с экспертами и единомышленниками. Курс создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, в партнерстве с АНО «Интеграция», Московским государственным институтом культуры и Экспертным институтом социальных исследований.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, для учителей, управленцев и активных граждан, которые хотят развиваться, делиться опытом и влиять на будущее образования в стране продолжается регистрация на участие в пятом юбилейном сезоне проекта «Флагманы образования». В 2025 году участникам доступны четыре тематических конкурсных трека: «Государство», «Медиа», «Культура» и «Наставничество», в трех из которых можно пройти просветительскую программу. В работе, профессиональном и личностном развитии помогут цифровые сервисы: «Оценка компетенций», «Каталог возможностей» и «Библиотека контента». Подробности на официальном сайте проекта. Для справки: проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи («Росмолодёжь»).

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554016/#&gid=1&pid=2

