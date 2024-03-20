Жителей Мурманской области приглашают на всероссийский форум «Курс молодого бойца. Информационный фронт»

Стартовал приём заявок на всероссийский форум «Курс молодого бойца. Информационный фронт». Принять участие в нём могут северяне в возрасте от 18 до 35 лет, которые занимаются созданием просветительского информационного контента в сети «Интернет».

В рамках форума молодых людей ожидают образовательные лекции, практикумы, мастер-классы, спортивные состязания, а также досуговая программа.

Спикерами образовательного блока выступят известные историки, общественные деятели, а также блогеры, журналисты, информационные аналитики, признанные как российским, так и международным сообществом, а также специалисты компаний в сфере медиа и многие другие.

Эксперты научат участников методике работы с информацией, формированию личного контента, эксклюзивному освещению информационных поводов в социальных сетях, способам борьбы с фейками, особенностям профессиональной журналистики, а также расскажут о прошлом и будущем России.

Кроме того, участников мероприятия ждёт работа над личными страницами, которые могут быть поддержаны экспертами уже в текущем году.

Участниками форума могут стать граждане Российской Федерации от 18 до 35 лет. В случае прохождения отбора участникам будут оплачены проезд, проживание и питание.

Регистрация открыта до 27 марта на сайте ФГАИС «Молодёжь России». В случае прохождения отбора участникам будут оплачены проезд, проживание и питание.

Мероприятие состоится с 16 по 21 апреля 2024 года.

Форум организован Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках национального проекта «Образование».

Фото: https://gov-murman.ru